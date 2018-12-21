2018-12-21T19:17:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

47-летний минчанин пописал в автобусе и ограбил пассажира, сделавшего ему замечание

Милиция разыскала хулигана по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
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«Автобусным хулиганом» оказался рецидивист ранее судимый за кражу, убийство и угон авто.«Автобусным хулиганом» оказался рецидивист ранее судимый за кражу, убийство и угон авто.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Неприятный инцидент произошел на днях в городском автобусе столицы, сообщают в ГУВД Минска.

С заявлением в милицию обратился потерпевший гражданин, которого ограбил хамоватый мужчина. Как оказалось, он ехал в общественном транспорте, но вдруг заметил, что один из пассажиров справляет прямо в салоне автобуса естественные потребности. Мужчина сделал наглецу замечание, а тот, казалось, ничуть не смутившись едва не набросился на него с кулаками.

Хулиган начал напрашиваться на драку, предлагая добропорядочному пассажиру «выйти из автобуса, чтобы разобраться». Пассажир не испугался, решил поставить хама на место и вышел с ним на остановке, а тот схватил его сумку и убежал. В милиции потеревший рассказал, что в сумке лежали деньги, документы и личные вещи.

Найти дебошира удалось по горячим следам. Это был 47-летний монтажник одной из строительных организаций столицы. Ранее он отвечал перед судом за кражу, убийство и автоугон. Против него возбуждено уголовное дело за грабеж.

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