Минфин: с 1 января меняются правила расчета единого налога

Изменить размер текста: A A

В Министерстве финансов подготовили для белорусских ИП «новогодние» нововведения. Об этом belta.by сообщает со слов замминистра финансов Дмитрия Кийко.

Обсуждая изменения Налогового кодекса, замминистра рассказал об упразднении минимальных и максимальных величин налоговых ставок, которые сейчас устанавливают местные Советы депутатов. В 2019 году останутся только общие ставки единого налога, дифференцированные по регионам: Минск, облцентры, райцентры и города районного подчинения, сельская местность. Увеличивать налоги на местах теперь будет запрещено, а вот уменьшить – максимум до 2 раз, разрешат.

– Плательщикам единого налога с 1 января позволяет выбирать налоговый режим. Например, по-прежнему платить единый налог, или перейти на упрощенную систему налогообложения, или начать платить по общей системе уплаты подоходного налога, – прокомментировал Дмитрий Кийко.

В Минфине считают, что два вышеназванные нововведения, которые обретут силу 1 января, способны сильно улучшить положение ИП в стране.