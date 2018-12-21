Раскопали могилу, чтобы посмотреть на труп, и изрисовали непристойностями храм

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Вопиющий случай вандализма, произошедший в Климовичском районе минувшим летом, рассмотрели 19 декабря в суде, сообщает пресс-служба Могилевского облсуда.

Две несовершеннолетние местные жительницы с товарищем пришли на климовичское кладбище, чтобы… удовлетворить любопытство. Девушки посрывали таблички с двух крестов и, пользуясь ими наподобие лопат, раскопали могильный холм. Сообщается, что сделали они это из любопытства, пытаясь увидеть воочию, какие процессы происходят с телом в земле.

Но на этом подростки не остановились, они вооружились маркерами и изрисовали непристойными картинками и надписями церковную арку и стену здания воскресной школы.

– Кроме того, и в другие дни несовершеннолетний парень, самостоятельно писал маркером непристойные слова и рисунки на колоннах ограждения церкви, – добавили в пресс-службе суда.

Вину подростков в суде признали. Одну из девушек приговорили к году, вторую – к 1,5 года, парня за злостное хулиганство – к 2 годам ограничения свободы без направления в ИУ.