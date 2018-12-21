Андрейченко про отмену роуминга: «С первого раза может не получится, но дожмем»

Чиновник раскритиковал ситуацию с отменой роуминга между Беларусью и Россией

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Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили правительствам отменить на территории Союзного Государства роуминговые услуги. Однако дорогостоящая опция по-прежнему таковой и остается.

– Эта работа, к сожалению, пока движется «ни шатко, ни валко», как говорится в народе, – цитирует belta.by Владимира Андрейченко, председателя Палаты представителей Нацсобрания Беларуси.

В то же время, в министерствах пришли в выводам, что пока необходимо хотя бы снижение тарифов. Однако главы государств вопрос ставили по-другому – существует задача полной отмены роуминга.

22 декабря парламентарии намерены «жестко спросить» с министров по этому вопросу, взяв его на парламентский контроль.

– С первого раза может у нас не получится, но считаю, дожмем до конца, чтобы роуминг был в итоге отменен, – подчеркнул Андрейченко.