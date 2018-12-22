Минчанка познакомилась с мужчиной в троллейбусе, а он ее ограбил

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Знакомство в общественном транспорте обернулось для минчанки потерей 700 рублей и изрядным испугом. 37-летняя жительница Ленинского района ехала в троллейбусе №3 от станции метро «Могилевская» в направлении Партизанского проспекта. К ней подсел мужчина, предложил познакомиться. Они вместе вышли из троллейбуса и решили отметить знакомство в кафе на автозаправке. Около двух часов длились посиделки со спиртным. Купив еще алкоголя, парочка отправилась домой к женщине, но в итоге продолжили распивать в подъезде. А потом мужчина силой отобрал у дамы сумку, где были деньги.

-Ззлоумышленником оказался 31-летний житель Заводского района столицы, который ранее судим за грабежи и разбои, - рассказала официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева. – В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 («Грабёж») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание, которое может ему грозить – шесть лет лишения свободы.