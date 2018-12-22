КП Беларусь
В Витебске горел швейный цех
Сгорели швейные машинки и рулоны ткани
Спасатели потушили пожар в помещении швейного предприятия.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Пожар в административно-производственном здании швейного цеха ОАО «Труд-Витебск» по улице Петруся Бровки в Витебске ликвидировали спасатели 21 декабря.
Сообщение о возгорании поступило в шесть часов утра, сообщает пресс-служба МЧС.
В результате пожара в помещении частного предприятия «Полинушка» раскройного участка тканей 10х10 м, принадлежащего Государственному объединению «Витебскпром» ОАО «Труд-Витебск», уничтожены три швейные машинки, два стола для раскроя, 15 рулонов ткани, плоттер, шкаф для хранения документов. Выгорел также оконный проем.
Специалисты устанавливают причину пожара. Уточняется сумма нанесенного огнем ущерба.
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