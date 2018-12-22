2018-12-22T12:08:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Девушку разыскивает милиция: она украла детскую игрушку

Игрушку оставили без присмотра в торговом центре
Алиса МИЕЛОФОН
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Эту девушку ищет милиция, ее подозревают в краже детской игрушки. Фото: кадр с записи видеонаблюдения.Эту девушку ищет милиция, ее подозревают в краже детской игрушки. Фото: кадр с записи видеонаблюдения.
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По подозрению в краже детской игрушки минская милиция разыскивает молодую женщину. Кража произошла 6 декабря. Интерактивную игрушку оставили без присмотра в торговом центре по проспекту Дзержинского на полчаса - с 18.30 до 19.00. За это время она пропала. Правоохранительные органы предполагают, что игрушку забрала девушка, которую зафиксировала камера видеонаблюдения.

Разыскиваемой на вид 20 - 25 лет, она ростом около 160 - 165 см, среднего телосложения, с мелированными волосами средней длины. Носит синюю куртку до бедра, синие джинсы, серо-коричневый шарф.

Девушку ищет Московское РУВД г. Минска. Всех, кто знает ее или может сообщить, где она находится, просят обращаться в милицию лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 696-75-05, 8 (025) 694-09-04 либо 102.

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