2018-12-22T12:07:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские инновационные товары: теперь и колпачки для флакончиков

Те, кто возьмется за выпуск товаров из специального списка, получит господдержку
Алиса МИЕЛОФОН
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В Беларуси уточнили список инновационных товаров, производители которых получат господдержку.В Беларуси уточнили список инновационных товаров, производители которых получат господдержку.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Белорусский Совет министров изменил и дополнил перечень инновационных товаров, производители которых могут получить специальную поддержку государства в соответствии с законом «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь».

На Национальном интернет-портале опубликовано постановление №919 от 20 декабря, в котором приводятся уточненные перечни таких товаров. Так, с января 2019 года инновационными товарами в Беларуси считаются укупорочные двухкомпонентные, двухпортовые колпачки для медицинских флаконов. Также в него внесены унифицированные панельные ЭВМ, тепловые экраны, поворотные платформы с системой наблюдения и целеуказания (они имеют военное применение) и комплекс МБРП-30-200 - платформа, предназначенная для размещения радиоэлектронного оборудования.

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