2018-12-22T12:05:38+03:00
Минск
КП Беларусь

Идем на праздничные ярмарки Минска. 3 рубля за стаканчик глинтвейна- это нормально?

Попробовать угощения и согреться горячими напитками в центре столицы можно на трех ярмарках - в «Песочнице» во дворике завода «Горизонт», на Октябрьской и около Дворца спорта
Ольга ШИЛАК
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В Минске уже вовсю работают праздничные ярмарки с глинтвейном и угощениямиВ Минске уже вовсю работают праздничные ярмарки с глинтвейном и угощениямиФото: Павел МАРТИНЧИК
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В ближайшее время минчан ждет аж три выходных- с 23 по 25 декабря. Хоть погоду и обещают снежную, зато сильных морозов пока не будет, так что самое время идти на праздничные ярмарки! В центре столицы их пока три - «Песочница» во дворике завода «Горизонт», на Октябрьской площади и около Дворца спорта. 24 декабря откроются торговые домики с угощениями около Ратуши.

Ассортимент на ярмарках широкий - от шашлыка и супов до пирожков и пирожных. Согреться предлагают кофе-чаем, но, конечно, самый ходовой напиток - глинтвейн на разных винах или готовых смесях. Мы проверили, 200-граммовый стаканчик этого горячего напитка обойдется примерно в 3 - 3,5 рубля. И это в два раза дешевле, чем, например, в Вильнюсе.

Ярмарки у Дворца спорта и на Октябрьской работают до 15 января, с 12.00 до 22.00. «Песочница» работает только в выходные, до 6 января с 10.00 до 21.00.

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Видно, что в этом году к торговле на улице подтянулось больше представителей общепита. Так, появились ларьки от литовского ресторана, где можно попробовать литовские колбаски с гарниром (тушеной капустой) за 10 рублей или рульку за 12 рублей. Подают здесь даже цепеллины – большие клецки из картофеля за 5 рублей (читайте далее)

На Октябрьской открылись домики с глинтвейном: «Придумали хорошо, но на Новый год тесновато будет!»

В этом году у главной елки страны появились необычные павильоны в форме трапеции. По задумке авторов, они должны быть похожи на пчелиные соты. Но главная фишка – павильоны застекленны, то есть можно зайти внутрь, купить что-то и отдохнуть за стойкой, укрывшись от ветра. Таких домиков - 12, они украшены игрушками и гирляндами. Но площадь огромная, и выглядят они весьма компактно, даже теряются (читайте далее)

Новогодние ярмарки в Минске. Мнение минчан.

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