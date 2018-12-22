Идем на праздничные ярмарки Минска. 3 рубля за стаканчик глинтвейна- это нормально?

Попробовать угощения и согреться горячими напитками в центре столицы можно на трех ярмарках - в «Песочнице» во дворике завода «Горизонт», на Октябрьской и около Дворца спорта

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В ближайшее время минчан ждет аж три выходных- с 23 по 25 декабря. Хоть погоду и обещают снежную, зато сильных морозов пока не будет, так что самое время идти на праздничные ярмарки! В центре столицы их пока три - «Песочница» во дворике завода «Горизонт», на Октябрьской площади и около Дворца спорта. 24 декабря откроются торговые домики с угощениями около Ратуши.

Ассортимент на ярмарках широкий - от шашлыка и супов до пирожков и пирожных. Согреться предлагают кофе-чаем, но, конечно, самый ходовой напиток - глинтвейн на разных винах или готовых смесях. Мы проверили, 200-граммовый стаканчик этого горячего напитка обойдется примерно в 3 - 3,5 рубля. И это в два раза дешевле, чем, например, в Вильнюсе.

Ярмарки у Дворца спорта и на Октябрьской работают до 15 января, с 12.00 до 22.00. «Песочница» работает только в выходные, до 6 января с 10.00 до 21.00.

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