Россельхознадзор амнистировал пружанское молоко, но будет за ним пристально следить
Молочные продукты ОАО «Пружанский молочный комбинат» снова пойдут на столы российского потребителя. Россельзхознадзор с 24 декабря отменил введенные ранее временные ограничения на поставки продукции этого белорусского предприятия, сообщает официальный сайт ведомства.
К такому решению россиян подвигли гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ о соответствии условий производства и реализации продукции. После введения ограничений белорусская сторона провела расследование и приняла меры к устранению нарушений, на которые указала российская сторона. Информация об этом была представлена в Россельхознадзор.
Тем не менее ввоз в Россию пружанской молочной продукции будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. Продукция должна быть произведена не ранее 24 декабря 2018 года, и к ней должен прилагаться электронный ветеринарный сертификат.
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