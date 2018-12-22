2018-12-22T10:55:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Россельхознадзор амнистировал пружанское молоко, но будет за ним пристально следить

Ограничения сняты под гарантию Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Пружанское молоко амнистировано и может снова поставляться в Россию.Пружанское молоко амнистировано и может снова поставляться в Россию.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

Молочные продукты ОАО «Пружанский молочный комбинат» снова пойдут на столы российского потребителя. Россельзхознадзор с 24 декабря отменил введенные ранее временные ограничения на поставки продукции этого белорусского предприятия, сообщает официальный сайт ведомства.

К такому решению россиян подвигли гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ о соответствии условий производства и реализации продукции. После введения ограничений белорусская сторона провела расследование и приняла меры к устранению нарушений, на которые указала российская сторона. Информация об этом была представлена в Россельхознадзор.

Тем не менее ввоз в Россию пружанской молочной продукции будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля. Продукция должна быть произведена не ранее 24 декабря 2018 года, и к ней должен прилагаться электронный ветеринарный сертификат.

Еще больше материалов по теме: «экономика»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте мужчина из Германии сбил пенсионерку
Декретница ударила мужа ножом в грудь, он десять дней не обращался к врачам, а потом умер в больнице
Три поезда задержались из-за аварии в электричке Минск - Барановичи
В Союзном государстве могут отменить роуминг
Протесты в Барселоне: пострадали более 60 человек
Отец и сын из Витебска поймали щуку весом почти в 10 килограммов
В Оршанском районе в детском саду горел жир, эвакуировали почти сотню человек
В Минске установят два экспериментальных светофора
Лимит на посылки увеличивается до 200 евро в месяц, но есть подвох
В Минске столкнулись автобус и легковушка: авария создала транспортный коллапс
Уже окончательно: 2 января в Беларуси - рабочий день
Идем на праздничные ярмарки Минска. 3 рубля за стаканчик глинтвейна- это нормально?
Белорусские инновационные товары: теперь и колпачки для флакончиков
Девушку разыскивает милиция: она украла детскую игрушку
В Витебске горел швейный цех
Минчанка познакомилась с мужчиной в троллейбусе, а он ее ограбил
Андрейченко про отмену роуминга: «С первого раза может не получиться, но дожмем»
Раскопали могилу, чтобы посмотреть на труп, и изрисовали непристойностями храм
Минфин: с 1 января меняются правила расчета единого налога
47-летний минчанин пописал в автобусе и ограбил пассажира, сделавшего ему замечание
В Гомеле трех мужчин осудили за надругательство над трупом
Беларусь впервые отказалась от импорта электроэнергии в 2018 году. И не планирует получать ее снова
"Ниссан" столкнулся с трамваем в Минске
«Надо видеть их глаза». Председатель СК Носкевич поздравил детей в минской больнице
Министр обороны водил хороводы в детском доме и подарил детям тир
У белого тигра в Минском зоопарке появилась вторая половина