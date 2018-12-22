2018-12-22T11:57:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске столкнулись автобус и легковушка: авария создала транспортный коллапс

Из-за ДТП минчане не могут добраться в город и до метро.
Ольга ИВАШЕНКОЕвгения ПОПКО
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Авария произошла на пересечении улиц Рафиева и Есенина.Авария произошла на пересечении улиц Рафиева и Есенина.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Рафиева и Есенина. Автобус №96 и легковушка столкнулись - это вызвало транспортный коллапс. Троллейбусы стоят в пробке по обе стороны перекрестка. Движения нет в сторону станции метро "Малиновка" и проспекта Дзержинского. Из-за аварии минчане не могут добраться в город и до метро.

Стоят в пробке и троллейбусы Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Стоят в пробке и троллейбусыФото: Ольга ИВАШЕНКО

К слову, на этом перекрестке аварии происходят не впервые.

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