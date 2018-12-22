КП Беларусь
В Минске столкнулись автобус и легковушка: авария создала транспортный коллапс
Из-за ДТП минчане не могут добраться в город и до метро.
Авария произошла на пересечении улиц Рафиева и Есенина.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
Изменить размер текста:
Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Рафиева и Есенина. Автобус №96 и легковушка столкнулись - это вызвало транспортный коллапс. Троллейбусы стоят в пробке по обе стороны перекрестка. Движения нет в сторону станции метро "Малиновка" и проспекта Дзержинского. Из-за аварии минчане не могут добраться в город и до метро.
Стоят в пробке и троллейбусыФото: Ольга ИВАШЕНКО
К слову, на этом перекрестке аварии происходят не впервые.