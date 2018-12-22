Лимит на посылки увеличивается до 200 евро в месяц, но есть подвох

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Последние два года любителям онлайн-шопинга приходилось несладко: в месяц из-за границы можно было получить товаров только на 22 евро и 10 кг. На превышение надо платить пошлину. Но в последнее время чиновники заговорили о том, чтобы эти лимиты увеличить. Дело в том, что страны ЕАЭС, куда входит и Беларусь, договорились о том, чтобы сделать лимиты общими - 200 евро и 31 кг в месяц.

И вот, как сообщает пресс-служба президента, долгожданный указ наконец-то подписали. Лимиты действительно вырастут до 200 евро и 31 кг. Но есть подвох: каждая посылка все равно не может быть дороже 22 евро и тяжелее 10 кг. Иными словами, получится заказать много небольших покупок, но с одной крупной все равно придется заплатить пошлину.