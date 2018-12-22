2018-12-22T11:53:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске установят два экспериментальных светофора

Мигающие желтые будут напоминать водителям, что при повороте налево надо уступить дорогу
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске будут установлены два экспериментальных светофора, схема от ГАИ. Фото: ГУВД.В Минске будут установлены два экспериментальных светофора, схема от ГАИ. Фото: ГУВД.
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Два экспериментальных светофора установят в Минске. Они появятся на перекрестке улиц Платонова и Козлова. Светофоры будут дополнительно информировать водителей о включении зеленого сигнала светофора. Они будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся прямо по встречному направлению.

Об этом сообщает официальный сайт Минского городского управления внутренних дел. На сайте ведомства размещена схема, на которой показано, где установят новые экспериментальные светофоры.

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