В Минске установят два экспериментальных светофора

В Минске будут установлены два экспериментальных светофора, схема от ГАИ. Фото: ГУВД.

Мигающие желтые будут напоминать водителям, что при повороте налево надо уступить дорогу

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Два экспериментальных светофора установят в Минске. Они появятся на перекрестке улиц Платонова и Козлова. Светофоры будут дополнительно информировать водителей о включении зеленого сигнала светофора. Они будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся прямо по встречному направлению.

Об этом сообщает официальный сайт Минского городского управления внутренних дел. На сайте ведомства размещена схема, на которой показано, где установят новые экспериментальные светофоры.