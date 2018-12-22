2018-12-22T12:34:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Оршанском районе в детском саду горел жир, эвакуировали почти сотню человек

Работники сада потушили огонь до приезда спасателей
Наталья ПАРТОЛИНА
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В детском саду загорелся жир на кухне, эвакуировали почти сто человек. Фото: МЧС.В детском саду загорелся жир на кухне, эвакуировали почти сто человек. Фото: МЧС.
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До приезда сотрудником МЧС справились с возгоранием в помещении кухни работники яслей-сада в деревне Барань. Сообщение поступило 21 декабря в 11.15. Когда спасатели прибыли по вызову, в кухне оставалось только незначительное задымление.

Оказалось, что работники сада справились с возгоранием своими силами. На кухне вспыхнул жир в духовом шкафу, сработала пожарная сигнализация. До прибытия спасателей эвакуировали 91 человека (в том числе 71 ребенка). Огонь потушили при помощи пятилитрового огнетушителя. Распространения огня не произошло, имущество не повреждено, сообщает пресс-служба МЧС.

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