2018-12-22T14:22:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Отец и сын из Витебска поймали щуку весом почти в 10 килограммов

Уловом поделились со всеми родственниками
Наталья ПАРТОЛИНА
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Отец и сын из Витебска поймали огромную щуку. Фото: "Витьбичи".Отец и сын из Витебска поймали огромную щуку. Фото: "Витьбичи".
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Щука весом 9 килограммов 900 граммов стала добычей рыбаков из Витебска. Юрий Махонин и его сын Владимир рыбачили на озере в деревне Сосновка. Огромная щука стала личным рекордом отца. Мужчина рыбачит с шести лет, но до сих пор самым крупным его трофеем была щука весом в семь килограммов. А вот сын, который перенял от отца увлечение рыбалкой, добывал рыбу и покрупнее - так, три года назад на Днепре словил 12-килограммового сома, пишет газета «Витьбичи».

Огромной щуки хватило на котлеты не только самим Махониным, но и их родственникам - рыбаки щедро поделились с родней уловом. А голову щуки засолили, чтобы сделать из нее чучело.

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