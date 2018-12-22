Протесты в Барселоне: пострадали более 60 человек

На митинге в Барселоне пострадало больше 60 человек. Фото: REUTERS

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Акция протеста в Барселоне произошла 21 декабря и собрала десятки тысяч человек. Митинг сторонников независимости Каталонии закончился беспорядками и столкновениями с полицией. В полицейских полетели камни, металлические предметы, бутылки и петарды.

Среди пострадавших 35 сотрудников полиции, 13 демонстрантов были задержаны. Акция протеста случилась из-за выездного заседания правительства Испании в Барселоне. Сторонники отделения Каталонии восприняли действия центральных властей как провокацию, сообщает belta.by.