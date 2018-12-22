КП Беларусь
В Союзном государстве могут отменить роуминг
Парламентское собрание требует от министров выполнения поручения
На территории Союзного государства могут отменить роуминг.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Москве на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла дискуссия по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства. На сессию были приглашены профильные министры двух стран - министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.
Парламентское собрание потребовало от министров выполнения поручения об отмене роуминга на территории Беларуси и России, сообщает belta.by.
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