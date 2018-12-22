В Союзном государстве могут отменить роуминг

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В Москве на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла дискуссия по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства. На сессию были приглашены профильные министры двух стран - министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков.

Парламентское собрание потребовало от министров выполнения поручения об отмене роуминга на территории Беларуси и России, сообщает belta.by.