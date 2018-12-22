Три поезда задержались из-за аварии в электричке Минск - Барановичи

Авария на железной дороге: несколько поездов задержались на время от часа и более. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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Утром 22 декабря на Белорусской железной дороге произошла авария в поезде региональных линий экономкласса №6803, который шел по маршруту Минск - Барановичи. При прибытии поезда на станцию Городея в 6.11 по техническим причинам произошел излом токоприемника, сообщает пресс-центр Белорусской железной дороги.

Пассажиры электропоезда поехали дальше на других поездах, некоторых доставили к месту назначения автомобильным транспортом. Неисправность устранили в 7.54, движение поездов возобновилось.

Из-за аварии задержались еще три поезда. Задержка движения составила от одного часа до часа пятнадцати минут. Белорусская железная дорога извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства.