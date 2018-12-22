2018-12-22T14:05:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Декретница ударила мужа ножом в грудь, он десять дней не обращался к врачам, а потом умер в больнице

Мужчину несколько часов пытались спасти врачи
Алиса МИЕЛОФОН
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Женщина ударила мужа ножом, он умер.Женщина ударила мужа ножом, он умер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Минске женщину, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, подозревают в убийстве мужа.

Мужчину с раной груди доставили в больницу в ночь на 19 декабря в Минске. Врачи боролись за его жизнь с половины пятого утра, но не смогли спасти пострадавшего. В 15.55 мужчина умер.

Правоохранительные органы установили, что колото-резаную рану грудной клетки ему нанесла жена еще 8 декабря. Супруги поссорились, и около десяти часов вечера женщина ударила мужа ножом, сообщает пресс-служба МВД.

37-летняя женщина задержана. Она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Погибшему мужчине был 41 год.

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