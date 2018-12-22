2018-12-22T15:09:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте мужчина из Германии сбил пенсионерку

Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе
Алиса МИЕЛОФОН
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В Бресте в ДТП пострадала пенсионерка, ее сбил житель Германии на "Форде". Фото: ГАИ.В Бресте в ДТП пострадала пенсионерка, ее сбил житель Германии на "Форде". Фото: ГАИ.
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Около 8.15 утра 21 декабря в Бресте произошла авария, в которой пострадала женщина-пенсионерка.

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет БрестСИТИ со ссылкой на ГАИ УВД Брестского облисполкома. Женщина переходила дорогу слева направо относительно движения автомобиля «Форд Мондео», который ехал по улице Ковельской от Варшавского шоссе по направлению к улице 5-1 Форт. Это было на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от дома №63.

Автомобиль сбил женщину, она с травмами доставлена в Брестскую городскую больницу скорой помощи. Пострадавшей 70 лет. За рулем «Форда» был 37-летний гражданин Германии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.

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