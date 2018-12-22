В Бресте мужчина из Германии сбил пенсионерку

В Бресте в ДТП пострадала пенсионерка, ее сбил житель Германии на "Форде". Фото: ГАИ.

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Около 8.15 утра 21 декабря в Бресте произошла авария, в которой пострадала женщина-пенсионерка.

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет БрестСИТИ со ссылкой на ГАИ УВД Брестского облисполкома. Женщина переходила дорогу слева направо относительно движения автомобиля «Форд Мондео», который ехал по улице Ковельской от Варшавского шоссе по направлению к улице 5-1 Форт. Это было на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от дома №63.

Автомобиль сбил женщину, она с травмами доставлена в Брестскую городскую больницу скорой помощи. Пострадавшей 70 лет. За рулем «Форда» был 37-летний гражданин Германии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии.