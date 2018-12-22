В Мозыре поймали серийного церковного вора, который любит сладкое

Воришку, который крал из церквей в Мозыре, поймали после того, как он стибрил пакет со сладостями. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Молодой человек из одного храма украл серебро, а из другого - пакет с лакомствами

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Два православных храма пострадали от действий злоумышленника в Мозыре. Вначале в милицию пришел настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского и рассказал, что неизвестный воришка отжал створки окна, пробрался в церковь и украл 141 рубль и серебро из церковной лавки. Добычей злоумышленника стали крест, браслет и пять цепочек. В другой храм воришка наведался 21 декабря. Там он не нашел ничего ценного и забрал пакет со сладостями.

Правоохранительные органы вышли на молодого человека, который раньше был судим за кражу из ларька. Оказалось, он действительно причастен к краже денег и серебряных украшений в церкви. Возбуждено уголовное дело. Молодого человека проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, предположительно, на его счету еще несколько мелких хищений в разных церковных приходах Мозыря, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.