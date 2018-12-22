2018-12-22T15:12:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске уже продают елки

Самая дешевая живая елочка обойдется в десять рублей
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске начали работу елочные базары.В Минске начали работу елочные базары.Фото: Ольга ШИЛАК
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Минчане уже имеют возможности принести в дом новогоднее настроение: в белорусской столице в субботу, 22 декабря, заработали елочные базары. В каждом районе Минска можно приобрести живую елку.

Елочка, которая не доросла до метра, стоит от 10 до 23 рублей, высотой от метра до двух - 12 - 28 рублей, а дерево от двух до трех метров - 15,9 - 32 рубля. По сравнению с прошлым годом елки немного подорожали. В преддверии 2018-го за зеленые красавицы просили в среднем на два рубля меньше, чем сегодня.

Разброс цен на искусственные елки в столичных магазинах больше, чем на живые. В зависимости от финансовых возможностей покупатели могут найти здесь деревце стоимостью от 4,3 до 570 рублей.

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