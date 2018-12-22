2018-12-22T15:45:40+03:00
Звезды
КП Беларусь

В Нью-Йорке прошла выставка картин о Беларуси, автор - польская художница

Паулина Оловска нарисовала серию картин о Беларуси и сняла документальный фильм
Алиса МИЕЛОФОН
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Вот такой увидела и показала американцам Беларусь польская художница. Фото: ocula.com.Вот такой увидела и показала американцам Беларусь польская художница. Фото: ocula.com.
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В нью-йоркской галерее Metro Pictures прошла выставка картин, рассказывающих о Беларуси. Свое видение страны в серии картин Belavia представила американскому зрителю польская художница Паулина Оловска. Впечатления она собирала с 2016 года, регулярно приезжая в Минск. Кроме картин результатом стал документальный фильм о буднях столичного универмага. Архитектура, стиль и традиции Беларуси, по определению художницы, это «скрытая социалистическая утопия», а Минск - «культурно заторможен во времени».

Минский ГУМ, дом Чижа, зал ожидания на железнодорожном вокзале в Витебске, жилые комплексы столицы и, конечно, люди Беларуси… Это и многое другое увидел американский зритель. Выставку сопровождала музыка в исполнении Галины Золотухи.

Узнать больше о выставке и увидеть фрагменты фильма можно здесь.

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