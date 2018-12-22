2018-12-22T15:40:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Инвалид-колясочник, который пропал под Минском, найден мертвым

Видимых повреждений на теле мужчины нет, от чего он умер, устанавливают специалисты
Алиса МИЕЛОФОН
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Мужчину нашли мертвым в лесном массиве. Фото: ПСО "Ангел".Мужчину нашли мертвым в лесном массиве. Фото: ПСО "Ангел".
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Сергей Никитенко, инвалид-колясочник, который пропал около недели назад, найден мертвым. Об этом сообщает belta.by со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

В милиции проинформировали, что тело молодого человека нашли недалеко от деревни Пашковичи Минского района в лесном массиве. На теле нет повреждений, видимых признаков насильственной смерти не найдено. Специалисты устанавливают причины смерти.

Напомним, 33-тений Сергей Никитенко, житель поселка Смиловичи Червенского района, уехал из дома на автомобиле 16 декабря и пропал. Сергей был инвалидом первой группы, он мог передвигаться только на своем авто или в инвалидной коляске. Мужчину искали правоохранительные органы и волонтеры отряда «Ангел».

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