2018-12-22T16:04:22+03:00
Экономика
КП Беларусь

Бэушную одежду и предметы гигиены не будут учитывать в лимитах при ввозе товаров из-за границы

А сами лимиты со следующего года уменьшатся
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Бэушную одежду и предметы гигиены не будут учитывать в лимитах при ввозе товаров из-за границы.Бэушную одежду и предметы гигиены не будут учитывать в лимитах при ввозе товаров из-за границы.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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В субботу, 22 декабря Александр Лукашенко подписал указ «О таможенном регулировании». Он увеличит лимиты на посылки с 22 евро до 200. Но есть новшества и для ввоза покупок из-за границы.

Еще месяц назад стало известно, что со следующего года все страны ЕАЭС, в том числе и Беларусь, снижают лимиты на ввоз. Начиная с 1 января, в страну через наземные пункты пропуска можно будет ввезти товаров на 500 евро и 25 кг (а не 1500 евро и 50 кг, как раньше). А в Беларуси вдобавок продолжит действовать и вторая норма: те, кто выезжает за границу чаще раза в три месяца, могут ввезти товаров только на 300 евро и 20 кг.

- Определен перечень товаров, в отношении которых не будут распространяться нормы беспошлинного ввоза. В их число вошли необходимые в пути следования и месте назначения предметы личной гигиены, бывшая в употреблении одежда, обувь, иные предметы гардероба и ряд других вещей, - рассказал на пресс-конференции первый заместитель председатели Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

Иными словами, лимиты не должна превысить стоимость именно новых вещей, которые вы купили за границей.

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