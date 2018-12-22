2018-12-23T21:15:43+03:00
Экономика
КП Беларусь

В самолетах «Белавиа» появятся магазины дьюти-фри

Возможно, уже в ближайшие месяцы!
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В самолетах Белавиа можно будет делать покупки в дьюти-фри "на лету".В самолетах Белавиа можно будет делать покупки в дьюти-фри "на лету".Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ
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В субботу, 22 декабря Александр Лукашенко подписал указ «О таможенном регулировании». Он, например, увеличивает лимит на посылки с 22 евро до 200.

- Указ также дает право магазинам беспошлинной торговли организовывать беспошлинную торговлю на бортах воздушных судов белорусских авиационных компаний, осуществляющих международные перевозки пассажиров, - рассказал на пресс-конференции первый заместитель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

Так что, по сути, в самолетах «Белавиа» появятся собственные магазины дьюти-фри, где закупиться можно будет буквально на лету. С самими магазинами все уже согласовано, со стороны таможенных органов вопросы тоже решены. Осталось пройти последние согласования с другими заинтересованными органами, например, с МАРТ. Возможно, это беспошлинная торговля в самолетах появится уже в первом квартале будущего года.

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