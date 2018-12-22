2018-12-22T16:51:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Прилуках десятилетний мальчик погиб, катаясь на тюбинге с горки

Ребенок не рассчитал траекторию и врезался в бетонный столб
Алиса МИЕЛОФОН
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Десятилетний мальчик врезался в бетонный столб и погиб, когда катался с горки на тюбинге.Десятилетний мальчик врезался в бетонный столб и погиб, когда катался с горки на тюбинге.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Ребенок погиб во время катания с горки на тюбинге в Прилуках (населенный пункт недалеко от Минска). Об этом рассказывает «Наша Ніва» со ссылкой на очевидцев трагедии.

Трагедия произошла несколько дней назад. Мальчик катался с горки под присмотром мамы, рассказали очевидцы изданию. Когда мама сказала ему, что пора идти домой, ребенок упросил ее разрешить еще несколько раз прокатиться. В какой-то момент, скатываясь с горки, он не рассчитал траекторию и врезался в бетонный столб. Спасти ребенка медикам не удалось.

После трагической гибели мальчика родители запретили своим детям кататься с той горки, но и многие другие горки, где зимой играют дети, находятся в опасных местах – рядом с дорогами, свалками, столбами или деревьями.

Напомним, в феврале прошлого года во время катания на тюбингах в Минске пострадали двое мальчиков. «Комсомолка» выяснила тогда, что в столице нет специально оборудованных трасс для катания на тюбингах, хотя их можно беспрепятственно купить или взять напрокат.

- Тюбинг - вещь неконтролируемая. Неизвестно, куда его может занести на высокой скорости. Родители должны контролировать весь процесс. Обязательно осмотреть горку, на которой собираются кататься дети. Она должна быть ровной: без трамплинов и зацепок. В горнолыжных центрах специальная техника выравнивает в начале рабочего дня поверхность горки, - рассказал «Комсомолке» инструктор по тюбингам Павел. - Вблизи не должно быть деревьев, домов, дорог с машинами. Найти такую горку во дворе очень сложно. Нельзя, чтобы на одной горке катались и на санках, и на спринте, и на тюбинге! Ехать с горки можно, только когда съехавшие до вас встали и отошли в сторону. Если дети стартуют хаотично, они могут столкнуться и получить травмы.

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