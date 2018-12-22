17-летний парень задушил одногруппницу черенком от культиватора

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Завершено расследование уголовного дела об убийстве 19-летней девушки в Кировском районе Могилевской области.

Напомним, трагедия произошла 29 мая. Девушка возвращалась домой после занятий в колледже. Она вышла на остановке в деревне Селица и исчезла. Ее тело нашли через несколько дней в кустах недалеко от этой же остановки.

Как выяснилось, девушку убил ее одногруппник, житель этой же деревни.

- Между молодым человеком и девушкой возникла ссора, он ударил ее рукой в грудь. Девушка упала, и обвиняемый деревянным черенком ручного культиватора сдавливал ее шею до тех пор, пока девушка не перестала подавать признаки жизни, - рассказал официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Эксперты признали парня вменяемым.