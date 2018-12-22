В Барановичском районе на М1 лоб в лоб столкнулись два буса

На М1 лоб в лоб столкнулись два буса. Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водитель одного из автомобилей госпитализирован с травмами

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Авария произошла 21 декабря около 8:25. По предварительной информации, 43-летний брестчанин ехал из Бреста в Минск на автомобиле «Фольксваген LT 35» по автодороге М-1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ».

На 200-м километре дороги водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате этого он столкнулся со встречным автомобилем «Форд Транзит», которым управлял 43-летний минчанин, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Минчанин в ДТП получил травмы. Его доставили в Барановичскую городскую больницу. По факту аварии проводится проверка.