Могилевчанин всю ночь угощал знакомых краденным алкоголем, чтобы создать новогоднее настроение

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Представители магазина по переулку Воронежскому обратились в милицию. Они утверждали, что кто-то разбил стекло входной двери и тайно проник внутрь магазина, откуда вынес спиртосодержащую продукцию на общую сумму 706 рублей.

Милиция установила, что имущество похитил 33-летний не работающий не судимый могилевчанин. На протяжении всей ночи мужчина выносил алкоголь из магазина. Добытое он заносил в свою квартиру, где и распивал спиртное в компании приятелей. Могилевчанин звал к себе в гости всех желающих бесплатно выпить спиртного, рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Оперативникам он объяснил, что хотел почувствовать приближение новогодних праздников и создать своим знакомым праздничное настроение.

Мужчина был задержан в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь, а похищенное частично изъято.