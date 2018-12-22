2018-12-22T19:42:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Могилевчанин всю ночь угощал знакомых краденным алкоголем, чтобы создать новогоднее настроение

Принимается решение о возбуждении уголовного дела
Надежда СЕРГЕЕВА
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Могилевчанин угощал знакомых краденным алкоголем, для создания новогоднего настроенияМогилевчанин угощал знакомых краденным алкоголем, для создания новогоднего настроенияФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Представители магазина по переулку Воронежскому обратились в милицию. Они утверждали, что кто-то разбил стекло входной двери и тайно проник внутрь магазина, откуда вынес спиртосодержащую продукцию на общую сумму 706 рублей.

Милиция установила, что имущество похитил 33-летний не работающий не судимый могилевчанин. На протяжении всей ночи мужчина выносил алкоголь из магазина. Добытое он заносил в свою квартиру, где и распивал спиртное в компании приятелей. Могилевчанин звал к себе в гости всех желающих бесплатно выпить спиртного, рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Оперативникам он объяснил, что хотел почувствовать приближение новогодних праздников и создать своим знакомым праздничное настроение.

Мужчина был задержан в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь, а похищенное частично изъято.

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