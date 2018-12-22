Фотофакт: как будет выглядеть гостиница на месте снесенного павильона ВДНХ

Так будет выглядеть гостиница на месте снесенного павильона ВДНХ. Фото: администрация Центрального района Минска.

Стройку начнут в апреле следующего года, закончат – в конце 2021 [фото]

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На сайте администрации Центрального района Минска появился 259-страничный документ, касающийся строительства будущего гостиничного комплекса на месте снесенного павильона ВДНХ. Указано, что строительство комплекса начнется в апреле следующего года, а закончат все – в конце 2021 года. В пятиэтажном комплексе будет гостиница, в отдельном здании у реки – ресторан с казино.

В документе опубликованы обновленные рендеры, по которым можно понять, как будет выглядеть будущий комплекс. «Комсомолка» публикует эти снимки.

Так будет выглядеть гостиница на месте снесенного павильона ВДНХ. Фото: администрация Центрального района Минска.