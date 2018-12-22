2018-12-22T20:31:45+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год

Указ об этом подписал 22 декабря Александр Лукашенко
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
В Беларуси установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на следующий годВ Беларуси установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на следующий годФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах 5 долларов, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Тарифы будут повышаться в два этапа. С 1 января вырастут (суммарно на 3,9 доллара) тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию.

С 1 июня, после завершения отопительного сезона, тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения будет повышен на 1,1 доллара. Тарифы на техническое обслуживание жилого дома, лифта, обращение с твердыми коммунальными отходами сохраняются на уровне 2018 года.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20 процентов их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15 процентов – в сельской местности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Под Мозырем грузовик протаранил трактор
Три женщины погибли в лобовом ДТП в Рогачевском районе
Фотофакт: как будет выглядеть гостиница на месте снесенного павильона ВДНХ
Могилевчанин всю ночь угощал знакомых краденным алкоголем, чтобы создать новогоднее настроение
В Барановичском районе на М1 лоб в лоб столкнулись два буса
Температура – плюсовая, снег – мокрый
17-летний парень задушил одногруппницу черенком от культиватора
В самолетах «Белавиа» появятся магазины дьюти-фри
В Прилуках десятилетний мальчик погиб, катаясь на тюбинге с горки
Бэушную одежду и предметы гигиены не будут учитывать в лимитах при ввозе товаров из-за границы
Инвалид-колясочник, который пропал под Минском, найден мертвым
В Нью-Йорке прошла выставка картин о Беларуси, автор - польская художница
В Минске уже продают елки
В Мозыре поймали серийного церковного вора, который любит сладкое
В Бресте мужчина из Германии сбил пенсионерку
Декретница ударила мужа ножом в грудь, он десять дней не обращался к врачам, а потом умер в больнице
Три поезда задержались из-за аварии в электричке Минск - Барановичи
В Союзном государстве могут отменить роуминг
Протесты в Барселоне: пострадали более 60 человек
Отец и сын из Витебска поймали щуку весом почти в 10 килограммов
В Оршанском районе в детском саду горел жир, эвакуировали почти сотню человек