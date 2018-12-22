2018-12-22T20:48:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Три женщины погибли в лобовом ДТП в Рогачевском районе

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Надежда СЕРГЕЕВА
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Три женщины погибли в аварии в Рогачевском районе. Фото СК с сайта belta.byТри женщины погибли в аварии в Рогачевском районе. Фото СК с сайта belta.by
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ДТП произошло на автодороге Жлобин - Рогачев вблизи деревни Лучин, сообщили belta.by в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ниссан" на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ауди". В результате аварии три пассажирки автомобиля "Ниссан" скончались.

Для оказания практической помощи следственно-оперативной группе, на место выбыли сотрудники областного управления Следственного комитета.

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