КП Беларусь
Три женщины погибли в лобовом ДТП в Рогачевском районе
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Три женщины погибли в аварии в Рогачевском районе. Фото СК с сайта belta.by
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ДТП произошло на автодороге Жлобин - Рогачев вблизи деревни Лучин, сообщили belta.by в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Ниссан" на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ауди". В результате аварии три пассажирки автомобиля "Ниссан" скончались.
Для оказания практической помощи следственно-оперативной группе, на место выбыли сотрудники областного управления Следственного комитета.