Под Мозырем грузовик протаранил трактор

Под Мозырем МАЗ протаранил трактор. Фото с сайта ГАИ УВД Гомельского облисполкома

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ДТП произошло 21 декабря в Мозырском районе примерно в 16:30. 39-летний водитель управлял автомобилем «МАЗ» с прицепом «МАЗ».

На 18-м километре автодороги Р-36 «Мозырь-Лельчицы», со стороны деревни Мелешковичи в направлении Мозыря, он совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении трактором «МТЗ» с прицепом «ПС45», который осуществлял поворот налево. Трактором управлял 45-летний водитель.

В результате столкновения тракторист получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Мозырская ГБ», сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.