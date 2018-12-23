2018-12-23T09:15:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске пропал мальчик

Подросток не первый раз убегает из дома
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
Если вы видели этого мальчика, позвоните в милицию, он убежал из дома! Фото: УВД Витебского облисполкома.Если вы видели этого мальчика, позвоните в милицию, он убежал из дома! Фото: УВД Витебского облисполкома.
Изменить размер текста:

Витебская милиция ищет тринадцатилетнего подростка, который сбежал из дома после ссоры с матерью. Мальчик пропал 22 декабря в четыре часа.

Пропавшего мальчика зовут Андрей Зябкин, из дома он убегает уже не первый раз. По информации УВД Витебского облисполкома, ребенок склонен к бродяжничеству. Возможно, он находится в подъезде или подвале какого-либо многоквартирного дома. Присмотритесь и к детям, которые едут куда-либо без взрослых: Андрей может кататься в общественном транспорте.

Когда мальчик ушел из дома, он был одет в полосатый черно-серо-оранжевый свитер, серые спортивные штаны, черную майку с коротким рукавом и черные носки. На вид подростку 12-13 лет, он кареглазый, черноволосый, ростом 163 см.

Андрея Зябкина ищет Железнодорожный РОВД Витебска. Всех, кто что-либо знает о том, где находится пропавший подросток, просят сообщить по телефону 102, +375 29 514-11-81 или обратиться в любой отдел милиции.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси установлены тарифы коммунальных платежей на 2019 год
Под Мозырем грузовик протаранил трактор
Три женщины погибли в лобовом ДТП в Рогачевском районе
В Беларуси установили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2019 год
Фотофакт: как будет выглядеть гостиница на месте снесенного павильона ВДНХ
Могилевчанин всю ночь угощал знакомых краденным алкоголем, чтобы создать новогоднее настроение
В Барановичском районе на М1 лоб в лоб столкнулись два буса
Температура – плюсовая, снег – мокрый
17-летний парень задушил одногруппницу черенком от культиватора
В самолетах «Белавиа» появятся магазины дьюти-фри
В Прилуках десятилетний мальчик погиб, катаясь на тюбинге с горки
Бэушную одежду и предметы гигиены не будут учитывать в лимитах при ввозе товаров из-за границы
Инвалид-колясочник, который пропал под Минском, найден мертвым
В Нью-Йорке прошла выставка картин о Беларуси, автор - польская художница
В Минске уже продают елки
В Мозыре поймали серийного церковного вора, который любит сладкое
В Бресте мужчина из Германии сбил пенсионерку
Декретница ударила мужа ножом в грудь, он десять дней не обращался к врачам, а потом умер в больнице
Три поезда задержались из-за аварии в электричке Минск - Барановичи
В Союзном государстве могут отменить роуминг
Протесты в Барселоне: пострадали более 60 человек
Отец и сын из Витебска поймали щуку весом почти в 10 килограммов
В Оршанском районе в детском саду горел жир, эвакуировали почти сотню человек