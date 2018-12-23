В Витебске пропал мальчик

Если вы видели этого мальчика, позвоните в милицию, он убежал из дома! Фото: УВД Витебского облисполкома.

Подросток не первый раз убегает из дома

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Витебская милиция ищет тринадцатилетнего подростка, который сбежал из дома после ссоры с матерью. Мальчик пропал 22 декабря в четыре часа.

Пропавшего мальчика зовут Андрей Зябкин, из дома он убегает уже не первый раз. По информации УВД Витебского облисполкома, ребенок склонен к бродяжничеству. Возможно, он находится в подъезде или подвале какого-либо многоквартирного дома. Присмотритесь и к детям, которые едут куда-либо без взрослых: Андрей может кататься в общественном транспорте.

Когда мальчик ушел из дома, он был одет в полосатый черно-серо-оранжевый свитер, серые спортивные штаны, черную майку с коротким рукавом и черные носки. На вид подростку 12-13 лет, он кареглазый, черноволосый, ростом 163 см.

Андрея Зябкина ищет Железнодорожный РОВД Витебска. Всех, кто что-либо знает о том, где находится пропавший подросток, просят сообщить по телефону 102, +375 29 514-11-81 или обратиться в любой отдел милиции.