В Беларуси установлены тарифы коммунальных платежей на 2019 год

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Указ с новыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги 22 декабря 2018 подписал Александр Лукашенко. Для типовой двухкомнатной квартиры с тремя проживающими, которые укладываются в нормативы, платежи вырастут в пределах 5 доларов.

Вырастут платежи в два этапа. С 1 января повысятся тарифы на газ, электричество, водоснабжение и канализацию, капремонт и некоторые другие услуги. После завершения отопительного сезона, с 1 июня, повысится плата за отопление.

Гражданам, у которых ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% от их среднемесячного дохода для городских жителей и 15% для жителей села, смогут рассчитывать на субсидию.

К 2020 году Беларусь планирует перейти на полную оплату коммуналки потребителями.