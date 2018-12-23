КП Беларусь
В шахте «Уралкалия» в Соликамске нашли тела 8 погибших горняков
На руднике в Пермском крае России произошло возгорание - 9 рабочих не смогли выбраться на поверхность
Фото: www.instagram.com/reshetnikovmg
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Пожар на глубине 340 метров в шахте в Соликамске случился 22 декабря. По информации пресс-службы губернатора и правительства Пермского края РФ, найдены тела 8 погибших. Тело еще одного ищут спасатели.
Известно, что в шахте работали 17 горняков. Восемь из них вышли на поверхность, остальные остались заблокированы в шахте. Это рабочие из Пермского края, Краснодарского края, Башкирии.
По последним данным пожар еще не потушен. Власти обещали семьям погибших шахтеров выплатить компенсацию в три миллиона российских рублей.
Возбуждено уголовное дело за нарушение праил безопасности при проведении горных работ, повлекшее смерть трех и более человек.