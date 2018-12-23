В шахте «Уралкалия» в Соликамске нашли тела 8 погибших горняков

На руднике в Пермском крае России произошло возгорание - 9 рабочих не смогли выбраться на поверхность

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Пожар на глубине 340 метров в шахте в Соликамске случился 22 декабря. По информации пресс-службы губернатора и правительства Пермского края РФ, найдены тела 8 погибших. Тело еще одного ищут спасатели.

Известно, что в шахте работали 17 горняков. Восемь из них вышли на поверхность, остальные остались заблокированы в шахте. Это рабочие из Пермского края, Краснодарского края, Башкирии.

По последним данным пожар еще не потушен. Власти обещали семьям погибших шахтеров выплатить компенсацию в три миллиона российских рублей.

Возбуждено уголовное дело за нарушение праил безопасности при проведении горных работ, повлекшее смерть трех и более человек.