Лукашенко поздравил императора Японии с 85-летием

Император Японии Акихито и его супруга Митико. Фото: REUTERS

В Японии день рождения императора - национальный праздник

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- Более чем за четверть столетия дипломатических отношений между нашими странами пройден большой путь в развитии плодотворного двустороннего сотрудничества, - говорится в поздравлении президента Беларуси.

Александр Лукашенко отметил в послании, что совместными усилиями Беларусь и Япония смогут реализовать потенциал взаимодействия двух стран в экономической, гуманитарной и других сферах.

- Крепкого здоровья и долголетия, а японскому народу — счастья и успехов, - пожелал белорусский президент.

Император Японии Акихито отмечает 85-летие. В следующем году он по состоянию здоровья планирует отречься от престола и передать титул сыну - наследному принцу Нарухито.

В 2018 году в Беларусь приезжала парламентская делегация Японии. Она провела переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия и Минздраве.

В мае 2018 в Японию летал министр здравоохранения Валерий Малашко. Одной из тем его визита было участие Японии в модернизации медучреждений Беларуси.