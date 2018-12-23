Лукашенко поздравил императора Японии с 85-летием
- Более чем за четверть столетия дипломатических отношений между нашими странами пройден большой путь в развитии плодотворного двустороннего сотрудничества, - говорится в поздравлении президента Беларуси.
Александр Лукашенко отметил в послании, что совместными усилиями Беларусь и Япония смогут реализовать потенциал взаимодействия двух стран в экономической, гуманитарной и других сферах.
- Крепкого здоровья и долголетия, а японскому народу — счастья и успехов, - пожелал белорусский президент.
Император Японии Акихито отмечает 85-летие. В следующем году он по состоянию здоровья планирует отречься от престола и передать титул сыну - наследному принцу Нарухито.
В 2018 году в Беларусь приезжала парламентская делегация Японии. Она провела переговоры в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия и Минздраве.
В мае 2018 в Японию летал министр здравоохранения Валерий Малашко. Одной из тем его визита было участие Японии в модернизации медучреждений Беларуси.