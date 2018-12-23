В Лепельском районе легковушка на встречной столкнулась с грузовиком

26-летний водитель разбился в аварии на трассе М3. Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома.

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Авария произошла 23 декабря около 6 часов утра на 152 километре дороги М3 Минск-Витебск.

Легковой хэтчбек «Рено» лоб в лоб столкнулась с грузовиком. В результате ДТП пострадал 26-летний водитель легковушки, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома. Мужчину с места аварии забрали в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Причину аварии установят после проверки. На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета и госкомитета судэкспертиз.