2018-12-23T14:34:33+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси разрешили бесплатно провозить в поездах мелких домашних животных и птиц

Ранее за них платили 50% стоимости билета
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Теперь коты могут ездить в поездах бесплатно.Теперь коты могут ездить в поездах бесплатно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Тарифы на перевозку животных и птиц в поездах регламентирует Инструкция о порядке установления тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования на городских, региональных и межрегиональных линиях от 27 сентября 2016 № 29.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в Инструкцию, пишет БелаПАН. Теперь мелких домашних животных и птиц в поездах можно провозить бесплатно. Раньше за живой багаж платили половину стоимости билета.

Изменились также условия для транспортировки крупных собак. Ранее пассажир платил за собаку как за багаж массой 20 кг. Теперь стоимость билета на питомца будут рассчитывать исходя из стоимости всех мест в купе на поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линиях.

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