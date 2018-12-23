В Барановичах в МЧС поступил ложный звонок о минировании вокзала

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Сообщение в МЧС о том, что заминирован вокзал станции Барановичи-Полесские, поступило в 9:45 23 декабря. На место прибыли спецслужбы и саперы. Территорию вокруг вокзала оцепили, эвакуировали несколько десятков пассажиров.

Саперы проверили здание, но подозрительных и взрывоопасных предметов или устройств не обнаружили.

В милиции вычислили, откуда поступил звонок. Как сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко, по месту жительства задержана 42-летняя жительница Барановичей, из квартиры которой поступило сообщение о ложном минировании.

С ней проводится разбирательство.