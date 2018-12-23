КП Беларусь
На границе с Польшей и Литвой собрались большие очереди
Больше всего машин в «Котловке»
Белорусы на длинные выходные едут за границу.Фото: Оксана БРОВАЧ
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По информации Госпогранкомитета, 23 декабря в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей собрались большие очереди легковых автомобилей. По всей видимости, среди белорусов оказалось немало желающих провести длинные выходные за границей.
Очереди на границе с Польшей есть в пункте пропуска «Брест» (Варшавский мост) - там днем было больше 60 машин, к вечеру колонна сократилась до 20 машин.
В литовском направлении ситуация сложнее. В «Котловке» к 17:00 находилось более 80 машин, в «Каменном логе» - более 40, в «Лоше» - более 70.
На границе с Украиной очередей нет.