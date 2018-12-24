В Беларуси установили новые тарифы на коммуналку

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Указ о том, какими будут тарифы на коммунальные услуги в следующем году, Александр Лукашенко подписал в субботу, 22 декабря. Как и всегда, жировки потяжелеют не больше чем на 5 долларов, если исходить из расчета для типовой двухкомнатной квартиры, где живут три человека, которые вписываются в льготные нормы.

Коммуналка будет дорожать в два этапа. С 1 января 2019-го вырастут тарифы на газ, электричество, воду, канализацию, капитальный ремонт, уборку в доме. В общей сумме это повышение составит 3,9 доллара. А с 1 июня еще на 1,1 доллара подорожает отопление и горячая вода. Тарифы на техосблуживание дома, лифт и вывоз мусора останутся прежними.