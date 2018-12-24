Водитель фуры пожалел собаку и столкнулся с другим большегрузом

Водитель одного из автопоездов с травмами в больнице

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Авария из-за собаки произошла в Бешенковичском районе. ДТП случилось 23 декабря около 13.40, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома. По автодороге МЗ «Минск-Витебск» в сторону Витебска ехал автопоезд "Volvo" с полуприцепом "Schmitz". На 237 километре автодороги водитель увидел собаку, которая перебегала проезжую часть. Чтобы не раздавить животное, он применил экстренное торможение и спровоцировал аварию – такой же автопоезд, ехавший сзади, врезался в него.

В результате ДТП водитель второго автомобиля, 30-летний житель Витебска, получил травмы и госпитализирован.

-Чтобы избежать попутного столкновения, нужно соблюдать дистанцию, а лучше увеличить ее в два-три раза, - напомнили в ГАИ.