Увеличатся ли очереди в поликлиниках, когда вместо терапевтов появятся врачи общей практики?

А такие врачи начнут работать в поликлиниках уже через год

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К 2020 году вместо привычных нам врачей-терапевтов в поликлиниках должны появиться врачи общей практики. Ранее чиновники уже пообещали, что такие врачи смогут уделять каждому пациенту больше времени. Но не вырастут ли из-за этого очереди в поликлиниках?

- Время ожидания в очереди не увеличится. Врач общей практики - это специалист с новыми и более широкими компетенциями, который обладает необходимым медицинским оборудованием. Мы формируем команду врача: это и медсестра, и помощник со средним медобразованием. Первичная медицинская помощь должна стать доступнее, - рассказал в эфире канала «Беларусь 1» министр здравоохранения Валерий Малашко.

Кстати, у врачей общей практики появится и новое оборудование: электронный тонометр, переносной электрокардиограф и даже планшет.