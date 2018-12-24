2018-12-24T13:32:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Полоцкие автолюбители соорудили елку из 60 машин

Участников флешмоба искали через интернет
Наталья ПАРТОЛИНА
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Полоцкие автолюбители тоже "нарядили" елочку. Фото: Виталий ШАРСТУК.Полоцкие автолюбители тоже "нарядили" елочку. Фото: Виталий ШАРСТУК.
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Необычная ёлка некоторое время украшала площадь Свободы в Полоцке. Елку образовали шесть десятков легковых автомобилей. Такой флешмоб устроили в преддверии Нового года полоцкие и новополоцкие автолюбители.

Как рассказал порталу gorod214 один из организаторов флешмоба Дмитрий Орлов, участников акции искали в сети. А началось все с того, что несколько автолюбителей решили встретиться и пообщаться. Ребята решили организовать клуб автолюбителей, чтобы «вытягивать людей с дивана», организовывать разные движухи, объединяющие два города. Первой такой «движухой» и стала автоелочка.

Идею подсмотрели у москвичей, увидели в инстаграмме фото, как московские автолюбители выстроили елку. В соцсетях бросили клич, и люди собрались. Дмитрий удивился, что приехало так много желающих поучаствовать в флешмобе. Позже ребята узнали, что несколько лет назад елочку из авто в Полоцке уже выстраивали, но она была намного меньше.

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