Полоцкие автолюбители соорудили елку из 60 машин

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Необычная ёлка некоторое время украшала площадь Свободы в Полоцке. Елку образовали шесть десятков легковых автомобилей. Такой флешмоб устроили в преддверии Нового года полоцкие и новополоцкие автолюбители.

Как рассказал порталу gorod214 один из организаторов флешмоба Дмитрий Орлов, участников акции искали в сети. А началось все с того, что несколько автолюбителей решили встретиться и пообщаться. Ребята решили организовать клуб автолюбителей, чтобы «вытягивать людей с дивана», организовывать разные движухи, объединяющие два города. Первой такой «движухой» и стала автоелочка.

Идею подсмотрели у москвичей, увидели в инстаграмме фото, как московские автолюбители выстроили елку. В соцсетях бросили клич, и люди собрались. Дмитрий удивился, что приехало так много желающих поучаствовать в флешмобе. Позже ребята узнали, что несколько лет назад елочку из авто в Полоцке уже выстраивали, но она была намного меньше.