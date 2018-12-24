Во вторник католики празднуют Рождество. Где пройдут службы в Минске?

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Во вторник, 25 декабря католики отмечают Рождество. Накануне праздника белорусских католиков поздравил Александр Лукашенко.

- Рождество укрепляет веру в добро. Наполняет духовными силами. Помогает постичь вечные ценности - любовь, милосердие, умение прощать. Утверждает в обществе лучшие христианские традиции - почитание родителей, подаривших жизнь, незыблемость семейных уз, преданность родной земле, - говорится в обращении на сайте президента. - Пусть глубокий смысл великого торжества сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям. Счастливого Рождества, здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!

А сегодня и завтра в костелах будут идти праздничные службы. Где и во сколько они пройдут в столице?

Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии (пл. Свободы, 9):

24 декабря: 19.00, 21.00.

25 декабря: 10.00, 11.30, 13.00, 18.30.

Костел Святых Симеона и Елены (ул. Советская, 15):

24 декабря: 20.00, 22.00.

25 декабря: 8.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

Костел Святого Роха (пр. Независимости, 44а):

24 декабря: 21.00.

25 декабря: 9.00, 11.00, 12.30.

Костел Воздвижения Святого Креста (Кальварийский проезд, 1):

24 декабря: 21.00.

25 декабря: 10.00, 14.00, 18.00.