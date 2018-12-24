Авария в Крупском районе: водитель погиб, 5-летняя девочка в больнице

Все были пристегнуты, а на двух автомобилях, попавших в аварию, стояла зимняя резина

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Авария произошла днем в воскресенье, 23 декабря неподалеку от деревни Карповка Крупского района. 39-летний житель Минска за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. Им управлял 32-летний минчанин. Как сообщает belta.by, водитель BMW скончался на месте. А в Nissan оказалась одна пострадавшая - пятилетняя девочка. Ее доставили в больницу с травмами.

Оба водителя были пристегнуты, а пострадавшая девочка находилась в специальном кресле и тоже была пристегнута. На обоих машинах стояла зимняя резина. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.