2018-12-24T16:04:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Авария в Крупском районе: водитель погиб, 5-летняя девочка в больнице

Все были пристегнуты, а на двух автомобилях, попавших в аварию, стояла зимняя резина
Яна ПТИЧКИНА
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Авария в Крупском районе: водитель погиб, 5-летняя девочка в больнице.Авария в Крупском районе: водитель погиб, 5-летняя девочка в больнице.Фото: Сергей ГАПОН
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Авария произошла днем в воскресенье, 23 декабря неподалеку от деревни Карповка Крупского района. 39-летний житель Минска за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу и врезался в Nissan. Им управлял 32-летний минчанин. Как сообщает belta.by, водитель BMW скончался на месте. А в Nissan оказалась одна пострадавшая - пятилетняя девочка. Ее доставили в больницу с травмами.

Оба водителя были пристегнуты, а пострадавшая девочка находилась в специальном кресле и тоже была пристегнута. На обоих машинах стояла зимняя резина. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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