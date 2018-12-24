2018-12-24T17:37:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Посольства США и Великобритании поздравили белорусов с Рождеством видео на белорусском

Сотрудники американского посольства спели песню на белорусском, а к сотрудникам британского заглянули колядовщики
Яна ПТИЧКИНА
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Посольства США и Великобритании поздравили белорусов с Рождеством. ФОТО: скриншот видеоПосольства США и Великобритании поздравили белорусов с Рождеством. ФОТО: скриншот видео
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Зимние праздники начинаются! Во вторник, 25 декабря, отмечают Рождество католики. Затем нас всех ждет Новый год, а затем 7 января Рождество настанет и для православных белорусов. А накануне католического Рождества с наступающим праздником белорусов поздравили сотрудники посольств США и Великобритании. Поздравительные видео появились на страничках посольств в «Фейсбуке».

Сотрудники посольства США повязали на шеи гирлянды, нарядили елочку, взяли бенгальские огни - и спели праздничную песню на белорусском. Красиво!

Сотрудники посольства США поздравили белорусов с зимними праздниками.Источник: facebook.com/usembassy.minsk

А к сотрудникам посольства Великобритании в гости заглянули колядовщики из ансамбля «Гаманiна» и встретили посла Фиону Гибб. Которая, к слову, тоже говорила на белорусском языке.

Сотрудники посольства Великобритании поздравили белорусов с зимними праздниками.Источник: facebook.com/ukinbelarus

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