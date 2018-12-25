2018-12-25T12:45:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко летит в Москву: «Было жестко обещано: «Никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси». «Но сроки фактически сорваны»

Вчера, 24 декабря, белорусский президент заявил, что российская сторона не выполнила своих обещаний по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр в нефтедобывающей отрасли
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко заявил, что российская сторона не выполнила своих обещаний. Фото:belta.byЛукашенко заявил, что российская сторона не выполнила своих обещаний. Фото:belta.by
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Лукашенко: «Россия обещала компенсировать потери от налогового маневра»

По словам Лукашенко, вышеупомянутая договоренность о компенсации была согласована на уровне двух правительств, и обе стороны уже были готовы к подписанию всех договоров.

- И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано: «Мы (Россия, прим. ред.) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра». Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры. Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение, - цитирует Лукашенко belta.by.

-В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ - мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны, - высказался вчера Лукашенко.

Россия: «Никаких договоренностей не было»

Как слова Лукашенко прокомментировала российская сторона?

Российское правительство сообщило, что никаких договоренностей о выплате компенсации Беларуси в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ никогда не было, сообщает interfax.ru

-Договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. Именно это сейчас и происходит, – сообщили в пресс-службе российского кабинета министров.

История вопроса

В начале ноября Минск и Москва вступили в активные переговоры о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в России так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. А это неминуемо приведет к удорожанию нефти и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты для Беларуси. А это, между прочим, основной источник формирования профицита бюджета. Собственно, за счет этого мы и погашаем свой внешний госдолг.

Что касается налогового маневра, то Беларусь и Россия обсуждали два возможных варианта компенсации: прямой межбюджетный трансферт и снижение стоимости нефти для Беларуси. При этом Лукашенко рассчитывал на согласование и утверждение механизма не только на следующий год, а на весь период налогового маневра в России - до 2024 года.

13 декабря на прошедшем в Бресте заседании союзного совмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил новую позицию российской стороны, которая предусматривает готовность Минска к «глубокой интеграции» перед решением о предоставлении со стороны РФ дальнейших преференций. Тогда Лукашенко расценил эту позицию как угрозу суверенитету Белоруссии.

Что дальше

Сегодня Лукашенко отправился с визитом в Москву, где он собирается обсудить произошедшее с Путиным. Он отметил, что вариантов решения проблемы много, но белорусская сторона намерена четко обозначить и отстаивать свою позицию. Судя по всему, переговоры будут непростыми.

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